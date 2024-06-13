Омск-Информ
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·Политика

Глава города собирается отдохнуть с семьей на территории Омской области.

Мэр Омска Сергей Шелест раскрыл «Омск-информу» подробности начавшегося 12 июня отпуска. Судя по всему, глава города намерен отдохнуть за городом с семьей. Возможно, речь идет о доме отдыха в Красноярско-Чернолученской зоне. 

– Планируем съездить отдохнуть вместе с семьей. Однако все вопросы жизни города буду держать на контроле в ежедневном режиме, – сказал Сергей Шелест.

В этот раз мэр решил совместить двухнедельный отпуск со своим днем рождения, которое приходится на 18 июня. 

Елена Ляхова
·Политика

Глава города собирается отдохнуть с семьей на территории Омской области.

Мэр Омска Сергей Шелест раскрыл «Омск-информу» подробности начавшегося 12 июня отпуска. Судя по всему, глава города намерен отдохнуть за городом с семьей. Возможно, речь идет о доме отдыха в Красноярско-Чернолученской зоне. 

– Планируем съездить отдохнуть вместе с семьей. Однако все вопросы жизни города буду держать на контроле в ежедневном режиме, – сказал Сергей Шелест.

В этот раз мэр решил совместить двухнедельный отпуск со своим днем рождения, которое приходится на 18 июня. 

Елена Ляхова