Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогнозы погоды на предстоящие выходные. Так, 15 июня в регионе воздух прогреется до +27...+32 градусов, ночью похолодает до +14...+19 градусов. Местами по региону пройдут дожди, грозы, возможен град и туман.

16 июня днем ожидается +29...+34, ночью станет чуть прохладнее – до +14...+19 градусов. Также местами пройдут дожди, возможны грозы.

Следующая рабочая неделя начнется с такой же теплой погоды: днем прогнозируется +26...+31, местами +19...+24 градусов, прогнозируются дожди, грозы и град.