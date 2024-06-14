Народные избранники считают, что если к деньгам относиться как к особому товару, то они могут стать еще одним источником доходов бюджета Омской области.

Народные избранники считают, что если к деньгам относиться как к особому товару, то они могут стать еще одним источником доходов бюджета Омской области.

Депутаты Законодательного собрания Омской области продолжают целенаправленную работу по поиску дополнительных источников неналоговых доходов бюджета. Этой проблематике была, в частности, посвящена практически вся повестка дня заседания парламентского комитета по собственности, которое состоялось 13 июня.

– Наш комитет традиционно проводит обсуждение наиболее значимых вопросов законодательной деятельности. Сегодня существует объективная потребность в создании стройной, экономически и логически выверенной системы эффективного управления объектами государственной собственности. Законодательная и исполнительная власть должны совместно генерировать инициативы по обеспечению поступления в региональный бюджет дополнительных доходов путем создания новых возобновляемых источников платежей, в том числе от более эффективного использования государственного имущества, – предварил обсуждения председатель комитета Игорь Зуга.

Для совместной генерации финансовых инициатив на заседание комитета были приглашены представители регионального Минимущества, Минфина и Минэкономики. С докладом «Об эффективности комплексного управления казенным имуществом Омской области. Стратегия формирования государственной казны Омской области с учетом оптимизации процессов и максимизации эффективности использования имущества» выступил замглавы Минимущества Александр Матненко. Он сообщил, что в настоящее время в собственности Омской области находится 27 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, но часть из них в неудовлетворительном или в аварийном состоянии. Министерство разработало план по возвращению таких объектов в хозяйственный оборот, который предусматривает, в частности, передачу объектов с низкой ликвидностью на баланс муниципальных образований.

Доклад Матненко депутатов не впечатлил.

– О том, что в аварийном состоянии находится четверть всех объектов, числящихся за казенными учреждениями Омской области, мы услышали, а вот о том, что предпринимается для исправления ситуации, – нет. Есть только идея, как снять с себя ответственность за проблемные объекты, которая заключается в следующем: то, чем не можем управлять сами, отдадим муниципалитетам. А муниципалитеты что, богаче? – сформулировал суть претензий к докладу Матненко вице-спикер Заксобрания, член комитета по собственности Валерий Бойко.

Игорь Зуга, в свою очередь, напомнил, что Минимущество хотя и формально управляет имущественным комплексом стоимостью в сотни миллиардов рублей, в региональный бюджет поступает доход меньше одного процента. По мнению депутата, это является прямым следствием отсутствия стратегии и прорывных идей.

– Сейчас надо внимательно смотреть на все источники, которые могут дать доход. И так получается, что деньги Омской области тоже относятся к таким источникам. Речь идет не о бюджете как форме образования и расходования денежных средств, а о самих денежных средствах как особом товаре. Не только экономисты, но и практически любой рациональный и рачительный человек знает, что деньги – это один из самых распространенных способов накопления богатства, в другой терминологии – приумножения доходов. Деньги можно положить в банк под процент, можно заняться инвестированием и в итоге получить процент гораздо больший. Видов доходных финансовых операций существует множество, но в применении к деньгам Омской области мы, к сожалению, не слышим ни об одном из них. Больше того – в Минфине уверяют, что деньги вообще не являются собственностью региона. А чья же это тогда собственность? – задался вопросом Игорь Зуга.

Он добавил, что как народный избранник и член профильного парламентского комитета будет настаивать на разработке стратегии управления государственной собственностью, в том числе казенным имуществом, в состав которого входят и средства бюджета.

Слова Зуги явно задели присутствовавшего на заседании комитета замглавы регионального Минфина Юрия Наделяева. Он пояснил, что любые появляющиеся свободные средства немедленно идут на погашение госдолга Омской области, и денег на участие в каких-либо потенциально доходных финансовых операциях просто не остается. Для погашения старых займов приходится даже брать новые кредиты.

– Никого не хочу учить, просто напомню: совсем недавно средний доход по вкладам в России был 8 %, а в соседнем Казахстане депозит был 14 %. Курс обеих валют – рубля и тенге – в то время был стабилен. Непонятно почему нельзя было воспользоваться ситуацией и получить доход в казну в виде 6 % по вкладам, – пояснил свою мысль председатель профильного комитета Заксобрания. – Возможно, депутаты в чем-то неправы, но в Минфине даже не могут сформулировать, в чем именно. Там просто предпочитают действовать в старой парадигме, согласно которой финансовое ведомство отвечает лишь за грамотное постатейное распределение имеющихся бюджетных средств. Но мы, как депутаты, предлагаем Минфину иную, дополнительную задачу – зарабатывать. Сегодня ее решением должны заниматься абсолютно все региональные министерства. Комитет настаивает на разработке стратегии управления казенным имуществом, в состав которого входят средства бюджета.

В официальном решении Комитета Законодательного собрания по собственности министерству финансов и министерству имущественных отношений рекомендуется усилить взаимодействие в части повышения эффективности комплексного управления объектами учета государственной казны Омской области. Региональному Минэкономразвития предложено сформировать стратегию управления госказной. Разработать такой документ до роспуска областного парламента на летние каникулы, возможно, не удастся, но увидеть его в первой редакции и оценить концепцию депутаты рассчитывают уже во время осенней сессии. Чтобы сроки не затягивались, свои предложения и решения члены Комитета по собственности направили не только министрам, но и первому заместителю председателя регионального правительства Рустаму Мингазову, который курирует экономический блок.