«Омск-информ» выяснил новые детали о работе заведения, серьезно пострадавшего в результате пожара 5 июня. Будут ли его восстанавливать?

«Омск-информ» выяснил новые детали о работе заведения, серьезно пострадавшего в результате пожара 5 июня. Будут ли его восстанавливать?

Стремительно завоевавший популярность у омичей ресторан «Хочу Пури» серьезно пострадал во время пожара 5 июня. На Любинском проспекте до сих пор сохраняется запах гари, а поклонники грузинской кухни и неравнодушные к историческим зданиям омичи гадают, что же будет дальше.

В радости, но не в горе?

Понятно, что владельцы ресторана испытали сильнейший шок, но прошло уже достаточно времени, а официальной информации о дальнейшей судьбе заведения нет. Поскольку ресторан работал по франшизе, все продвижение, в том числе сайт, соцсети – общие. И везде можно увидеть только позитивные новости, создающие ощущение вечного праздника. О пожаре в Омске – ни слова.

Мы связались по телефону с новосибирской компанией, продающей рестораны «Хочу Пури» по всей стране, и нам ответили, что не владеют никакой информацией о ситуации с омским заведением. Получается, что от держателя франшизы, завоевавшего массу наград за успехи в бизнесе, поддержка партнеров – только в радости, но не в горе?

Телефоны ресторана в Омске по понятным причинам работают без обратной связи. Мы попытались связаться с директором ООО «МСМ СИТИ ГРУПП» (учредитель ресторана «Хочу Пури» в Омске) Евангелиной Кирьяновой. Все попытки переговорить пока успехом не увенчались, но предложение к диалогу от РИА «Омск-информ» по-прежнему в силе.

Миллионные претензии

Пожар в относительно «свежем» заведении, которое работает всего третий год, по сути, на еще новом оборудовании, вызывает немало вопросов. Как заявили в прокуратуре Омской области, по предварительным данным, причиной пожара стало возгорание жировых отложений в воздуховоде ресторана.

Проблемы с вентиляцией у ресторана начались значительно раньше. В Арбитражном суде Омской области с марта этого года рассматривается иск ООО «МСМ СИТИ ГРУПП» к ООО ПМФ «Центр вентиляции и кондиционирования». Из материалов дела следует, что в августе 2021 года (ресторан «Хочу Пури» открылся в апреле 2022 года) истец и ответчик заключили договор на поставку и монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Работы были выполнены на сумму 2 207 710 рублей. Однако в процессе эксплуатации проявились дефекты: на вентиляции стал накапливаться конденсат, наледь, отслаиваться теплоизоляционный слой, образовываться подтеки влаги на потолке возле диффузоров, внутри ресторана появился неприятный запах.

ООО «МСМ СИТИ ГРУПП» обратилось к специалистам в начале 2024 года, они подтвердили наличие дефектов. В адрес ООО ПМФ «Центр вентиляции и кондиционирования» была направлена претензия. Принимать ее не стали «в связи с истечением срока хранения». Тогда представители ресторана обратились в Арбитражный суд с иском к ООО ПМФ «Центр вентиляции и кондиционирования» о взыскании 1 403 717 руб. 08 коп. Производство по делу было возбуждено в марте этого года. А вот ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ответчика в пределах цены иска и запрета совершения действий по ликвидации ООО ПМФ «Центр вентиляции и кондиционирования» Арбитражный суд отклонил, не усмотрев действий по уходу от ответственности.

Могут ли быть связаны ли возникшие ранее проблемы с вентиляцией со случившимся пожаром, ответят специалисты.

Дело в страховке…

Участники ресторанного бизнеса в Омске разделились во мнении, мог ли воздуховод так сильно засориться, что это привело к пожару и таким серьезным последствиям.

– Я удивлен тому, как быстро там накопилось много жира и сажи. По большему счету, жир должен был копиться 4–5 лет, чтобы так гореть, – поделился своими соображениями на условиях анонимности омский ресторатор с более чем 20 опытом работы. – Может быть, все дело в неправильном монтаже, отсутствии теплоизоляции.

По его словам, даже если по бумагам пожарный надзор осуществлялся вовремя, это ничего не значит. На своей многолетней практике эксперт убедился, что чистоту воздуховодов никто никогда не проверяет.

Ресторатор также рассказал о «рабочей схеме», по которой в России ежегодно сгорают десятки заведений общепита, а потом возмещают убытки по страховкам. Он сильно сомневается, что ресторан «Хочу Пури» будет восстановлен и открыт вновь.

– По моим сведениям, там очень высокая сумма арендной платы, в ресторан вложены большие инвестиции, а в Омске нет большой маржинальности в сфере общепита, она составляет 15–20 процентов, – высказался эксперт.

Тут с ним можно не согласиться. За прошлый год выручка ООО «МСМ СИТИ ГРУПП» составила почти 145 млн рублей (рост 65 %). Читая прибыль при этом – почти 56 миллионов (рост за год – 174 %). Значительно выросли активы, а также капитал и резервы. В принципе, это «бьется» с расчетами продавца франшизы, который при средних инвестициях в 45 млн рублей обещает оправдать вложения в течение двух лет. С оговоркой, что у многих партнеров получилось сделать это быстрее – за 1–1,5 года.

… или в мангалах

Другой опрошенный нами известный ресторатор говорит, что пожар из-за жира над мангалом – обычное дело. За последние 20 лет таких случаев в Омске было 15–20. Из тех, что на слуху – пожары в заведениях «Гриша», «Место Про Тесто», «Очаг».

Эксперт в сфере общественного питания, доцент, к. т. н., завкафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максим Шадрин говорит, что жир нужно убирать раз в месяц.

– Надо соблюдать пожарные и санитарные нормы, которые придуманы не для того, чтобы «кошмарить» бизнес. Это нормы, «написанные деньгами», – отмечает эксперт. – Чистка вытяжки и вытяжных зонтов в кафе и ресторанах от жира и сажи – важный процесс и является серьезной проблемой для предприятий общепита. Особенно накопление в дымоотводах жирной сажи. Оседая на стенках дымовых каналов, она представляет собой фактор повышенной пожароопасности – легко воспламеняется и горит, причем выделяя большое количество тепловой энергии. К примеру, при горении всего 1 кг жирной сажи выделяется порядка 25 000 килоджоулей. Температура возрастает до 1000 градусов, что способствует дальнейшему быстрому распространению пожара. Чистка дымоходов и печей от сажи по существующим правилам проводится не реже одного раза в месяц.

На рынке много фирм, оказывающих специализированные услуги. Экономия в данном случае может привести к огромным убыткам, которые не покроет никакая страховка. Тем более далеко не все предприятия общепита страхуют свое имущество и ответственность.

От потопа до пожара

Все отлично помнят, что работа ресторана «Хочу Пури» в Омске началась со скандала. Буквально на следующий день после технического открытия подвалы соседних зданий на Любинском проспекте начало топить канализационными стоками из ресторана. Визуально было видно, что вода льется из канализационного колодца, образуя вдоль фасада ресторана зловонный «арык», а на стене исторического здания начала разрастаться серьезных размеров трещина.

РИА «Омск-информ» пристально следило за этой ситуацией. После нескольких наших публикаций в 2022 году и активного вмешательства штаба Захара Прилепина в Омске, проблемы с канализацией были решены осенью того года.

Но уже тогда стало понятно, что памятник архитектуры регионального значения – дом купчихи Шаниной, в котором открылся ресторан, – не сильно заботит министерство культуры Омской области. По закону это ведомство осуществляет государственную охрану объекта. Однако на проблемы чиновники обратили внимание только после начала судебных разборок.

Собственник здания – департамент имущественных отношений мэрии Омска – тоже отстранился к проблемы. Восстанавливать историческое здание, в которое было вложены немалые средства, теперь придется концессионеру – компании «Партнер-Инвест». Ее руководитель Жанна Блашкова, как и два года назад, в резкой форме отказывается от каких-либо комментариев. Мы со своей стороны по-прежнему готовы к диалогу.

Очевидно, что в скором времени начнутся разборки в суде. Масштабы бедствия никто из сторонних наблюдателей оценивать не берется даже приблизительно. При реставрации здания в 2017 году сохранялось много элементов из дерева, восстановленных по старым чертежам. А при пожаре полностью сгорела крыша с деревяными перекрытиями, деревянные элементы внутри. Сильно пострадала самобытная обстановка ресторана. Судьба «Хочу Пури» в Омске, а вероятнее всего, это действительно удачный бизнес-проект, остается под вопросом.