Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает строительство операционного корпуса КМХЦ и лечебного корпуса онкодиспансера, а также готово поддержать и возведение детской инфекционной больницы, но при одном условии.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство поддерживает строительство операционного корпуса КМХЦ и лечебного корпуса онкодиспансера, а также готово поддержать и возведение детской инфекционной больницы, но при одном условии.

Депутат Госдумы Олег Смолин получил письмо от главы Минздрава Михаила Мурашко.

В письме сообщается, что Минздрав поддерживает строительство операционного корпуса КМХЦ на улице Булатова и лечебного корпуса онкодиспансера на улице Завертяева. Деньги на софинансирование строительства этих объектов будут направлены.

Также Минздрав готов поддержать и возведение детской инфекционной больницы на 300 коек на улице Перелета, но при условии, что регион ускорит постройку здания. Сейчас техническая готовность составляет менее 2 %.

– Минздрав России готов поддержать приближение софинансирования объекта из федерального бюджета при условии достижения субъектом Российской Федерации опережающих темпов строительства объекта, – говорится в письме Мурашко.

Олег Смолин называет это письмо подарком от Минздрава для Омской области ко Дню медицинского работника. Ранее омский депутат и глава федерального Минздрава провели встречу, на которой обсуждалось строительство этих трех объектов.

Отметим, что лечебный корпус онкодиспансера планируют построить в 2028 году, операционный корпус КМХЦ – в 2027 году. Что касается детского стационара, то точной даты постройки пока нет.