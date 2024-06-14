Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Комик и актер Стас Старовойтов представит в Омске новую программу. Артист выступит 27 июня.

С новой концертной программой в Омск приедет известный российский стендап-комик Стас Старовойтов (18+). Выступление артиста запланировано на 27 июня в ресторане «У Пушкина». 

Помимо ярких юмористических выступлений перед публикой, Стас Старовойтов прославился и как актер. Например, в сериале «Стас» он играет главную роль, самого себя, а тексты его выступлений представляют его внутренний монолог. Также он известен ролью в телесериале «Батя», комедийной истории о взрослении и отношениях с отцом и собственными детьми. Его отца сыграл звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков.

Билеты на концерт Стаса Старовойтова можно приобрести на его сайте. 

·Культура/Афиша

Комик и актер Стас Старовойтов представит в Омске новую программу. Артист выступит 27 июня.

С новой концертной программой в Омск приедет известный российский стендап-комик Стас Старовойтов (18+). Выступление артиста запланировано на 27 июня в ресторане «У Пушкина». 

Помимо ярких юмористических выступлений перед публикой, Стас Старовойтов прославился и как актер. Например, в сериале «Стас» он играет главную роль, самого себя, а тексты его выступлений представляют его внутренний монолог. Также он известен ролью в телесериале «Батя», комедийной истории о взрослении и отношениях с отцом и собственными детьми. Его отца сыграл звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков.

Билеты на концерт Стаса Старовойтова можно приобрести на его сайте. 