Зрители необычного кинотеатра будут располагаться за столиками и смотреть фильм на отдалении от соседей. Так удобнее всем.

Зрители необычного кинотеатра будут располагаться за столиками и смотреть фильм на отдалении от соседей. Так удобнее всем.

В Омске готовятся запустить первый в России гастрокинотеатр. Необычный проект – симбиоз классического кинозала и заведения общепита со столиками – предложила студентка 2-го курса ОмГТУ Елизавета Костюченко. Девушка учится на специальности «Технология продукции и организации общественного питания» и со своим проектом стала финалистской VII Всероссийского конкурса бизнес-идей «Сделано!».

– В работе это будет очень просто: люди выбирают на сайте фильм, на который хотят пойти, оплачивают покупку билета. Все как обычно, просто в кинотеатре им предоставят не привычный зал, а с удобными местами и столами, – рассказала студентка в интервью медиа «Трамплин».

Посетители будут располагаться на расстоянии от соседей, находящихся за другими столами. Это удобно, ведь в обычном кинотеатре людей часто раздражает, как соседи едят попкорн, пьют газировку и т. д. А в гастрокинотеатре будет удобно всем.

Елизавета уже нашла в Омске подходящее помещение – в кинотеатре «Слава» есть место под кухню и вип-зал. Студентка намерена «докрутить» свой бизнес-проект и выйти с коммерческим предложением на руководство кинотеатра. Так что уже скоро омичи смогут попробовать новинку.