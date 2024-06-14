Омск-Информ
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·Общество

Новый кольцевой маршрут будет обслуживать частный перевозчик.
В Омске запустят новый кольцевой маршрут № 206. Об этом рассказал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. Обслуживать новый маршрут будет частный перевозчик. 
– Сейчас проходит открытый конкурс. Это нерегулируемый маршрут, который будет ездить кругом. Его создадут по просьбе руководителей промзоны, чтобы обеспечить транспортную доступность того района города, – заявил Фальковский.
Маршрут будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».
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·Общество

Новый кольцевой маршрут будет обслуживать частный перевозчик.
В Омске запустят новый кольцевой маршрут № 206. Об этом рассказал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. Обслуживать новый маршрут будет частный перевозчик. 
– Сейчас проходит открытый конкурс. Это нерегулируемый маршрут, который будет ездить кругом. Его создадут по просьбе руководителей промзоны, чтобы обеспечить транспортную доступность того района города, – заявил Фальковский.
Маршрут будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».
1331