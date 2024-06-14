Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет осенью, когда начнется ремонт моста.
Ремонт моста у Телецентра начнется уже предстоящей осенью. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» напомнил заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский.
После начала работ мост будут перекрывать по аналогии с Ленинградским мостом – движение будет закрыто на 2–4 полосах.
Также на мосту демонтируют контактную сеть. Из-за этого перестанет ходить троллейбус № 67. Однако вместо него обещают пускать автобусы. А троллейбусы маршрутов 7 и 16 вернутся на Ленинградский мост.
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·Общество

Это произойдет осенью, когда начнется ремонт моста.
Ремонт моста у Телецентра начнется уже предстоящей осенью. Об этом в эфире ГТРК «Иртыш» напомнил заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский.
После начала работ мост будут перекрывать по аналогии с Ленинградским мостом – движение будет закрыто на 2–4 полосах.
Также на мосту демонтируют контактную сеть. Из-за этого перестанет ходить троллейбус № 67. Однако вместо него обещают пускать автобусы. А троллейбусы маршрутов 7 и 16 вернутся на Ленинградский мост.
2597