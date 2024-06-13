Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на Исилькульском тракте. Ребенок с травмами госпитализирован.

Сегодня в 16.20 на Исилькульском тракте в районе СНТ «Сады «Нефтехимик» произошла авария, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Юноша катался на велосипеде рядом с федеральной трассой и угодил под колеса «тойоты», которой управлял 78-летний пенсионер.

– В результате ДТП велосипедист доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства дорожного происшествия сейчас устанавливаются.

·Происшествия

Инцидент произошел на Исилькульском тракте. Ребенок с травмами госпитализирован.

Сегодня в 16.20 на Исилькульском тракте в районе СНТ «Сады «Нефтехимик» произошла авария, в результате которой пострадал 15-летний подросток. Юноша катался на велосипеде рядом с федеральной трассой и угодил под колеса «тойоты», которой управлял 78-летний пенсионер.

– В результате ДТП велосипедист доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства дорожного происшествия сейчас устанавливаются.