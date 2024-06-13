Благодарственные письма от президента России получили сотрудники регионального молодежного центра.

Благодарственные письма от президента России получили сотрудники регионального молодежного центра.

В Москве на ВДНХ проходит Добро.Конференция. Это событие проводится ежегодно, в нем участвуют волонтеры и лидеры социальных изменений.

Благодарственные письма от президента России Владимира Путина получили участники добровольческого движения и люди из социальной сферы. В числе лауреатов оказались сотрудники Омского регионального центра по организации и проведению молодежных мероприятий.

– Ребят отметили за вклад в развитие Ассоциации волонтерских центров и добровольческого движения в целом. Гордимся нашей молодежью! – написал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отметим, что в этом году Добро.Конференция проходит в третий раз.