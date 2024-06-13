Чтобы бизнесменам не пришлось возвращать пени, налоги и штрафы, не уплаченные в результате дробления, им придется отказаться от этих схем.

Чтобы бизнесменам не пришлось возвращать пени, налоги и штрафы, не уплаченные в результате дробления, им придется отказаться от этих схем.

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Омской области велась речь о предполагаемых изменениях в налоговой системе Российской Федерации. Эти изменения должны быть приняты во всех субъектах Федерации, чтобы потом быть принятыми на федеральном уровне.

В налоге на прибыль организаций предлагается увеличить ставку с 20 до 25 %. При этом бессрочно продлится возможность получения инвестиционного налогового вычета, а также режим региональных инвестиционных проектов для организаций, включаемых в соответствующий реестр.

Дополнительно вводится федеральный инвестиционный вычет, параметры которого определит правительство Российской Федерации.

– Будет выгодно вкладывать в инвестиции, в развитие, особенно в обрабатывающих отраслях, а не в торговлю и прочие схожие виды, – сказал председатель комитета финансовой и бюджетной политики Вадим Бережной.

В части применения упрощенной системы налогообложения (УСН) предлагается более чем вдвое увеличить предельный размер доходов налогоплательщиков, применяющих эту систему, – с 200 до 450 млн рублей в год. Повышается до 337 млн рублей предельный размер доходов организаций, желающих перейти на УСН, – сейчас это 112,5 млн рублей. Но налогоплательщики, уже работающие УСН и зарабатывающие более 60 млн рублей в год, будут обязаны платить НДС.

При этом отменяются повышенные ставки по УСН 8 и 20 %. Останутся две базовые: 6 и 15 %.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают и амнистию для налогоплательщиков, готовых отказаться от схем дробления бизнеса, которыми они пользовались в прошлом.

– В этой части предполагается порядок прекращения обязанностей по уплате налогов, пеней, штрафов, не уплаченных в результате дробления при добровольном отказе ими от схем дробления за предыдущие три года, – добавил Бережной.

Расширятся полномочия субъектов РФ и муниципалитетов по установлению более высоких налоговых ставок имущественных налогов на дорогостоящее имущество, кадастровая оценка стоимости которого превышает 300 млн рублей. Речь о налоге на имущество организаций, земельном налоге и налоге на имущество физлиц.

Изменения в Бюджетный кодекс предусматривают частичное – до двух третей – списание долгов региональных бюджетов. Здесь есть важное условие: средства, освобождаемые после списания задолженности, должны пойти на поддержку инфраструктурных проектов.

Дополнительные доходы от коррекции налогов планируется отправить на социально-экономическое развитие: финансирование нацпроектов, развитие инфраструктуры, строительство жилья, школ, детских садов, дорог, поддержку бизнеса.

Профильный комитет ранее рекомендовал Законодательному собранию Омской области поддержать все представленные законопроекты. За каждый из них депутаты проголосовали единогласно. В своих выступлениях проекты законов поддержали и представители ряда фракций регионального парламента – КПРФ, «Коммунисты России», «Новые люди».

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов поблагодарил коллег за государственную позицию.

– Налоговые изменения тесно взаимосвязаны и с социальными, бюджетными гарантиями. Такой подход предусматривает справедливое распределение дополнительных доходов на поддержку семей с детьми, на реализацию инфраструктурных, национальных проектов. Поддержку получает честно и открыто работающий бизнес. Важно, что законопроекты приняты в весеннюю сессию: мы знаем, что продляют свою работу и Совет Федерации, и Государственная дума, чтобы эти законопроекты принять, – отметил Артемов.

Планируется, что изменения в налоговой системе вступят в силу с 1 января 2025 года.