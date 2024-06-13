Организаторы проекта «Голос Арены» назвали фамилии десяти финалистов, которые могут стать ведущими домашних матчей «Авангарда».

Организаторы проекта «Голос Арены» назвали фамилии десяти финалистов, которые могут стать ведущими домашних матчей «Авангарда».

Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Голос Арены», победитель которого станет ведущим домашних матчей «Авангарда».

Всего было подано 170 заявок. Организаторы конкурса выбрали десять финалистов. Решающими факторами при выборе стали подача материала и харизма каждого из претендентов.

Стоит сказать, что среди финалистов больше всего свадебных ведущих или, как некоторые из них себя позиционируют, ведущих мероприятий. Это Владимир Барабанов, Федор Греков, Даниил Полферов, Дмитрий Чепиков и Серик Шадияров. Также в шорт-лист попали двое известных омских кавээнщиков Павел Барлебен и Руслан Назаретян. Ранее они неоднократно становились чемпионами Омской официальной лиги КВН в составе команды «Концерт», а также мелькнули на Первом канале в составе команды из Уфы «Особое мнение». Сейчас Барлебен является ведущим Омской официальной лиги КВН «Третья Столица», а Назаретян играет за команду «Омская сборная». В прошлом году он вел игры лиги Start Up.

Еще одним финалистом является ведущий радио Monte Carlo Алексей Попов. Также в десятку попали две представительницы прекрасного пола Виктория Васина и Алина Тяпкина. Чем они занимаются, выяснить не удалось.

Организаторы проекта в самое ближайшее время обещают рассказать о каждом из участников. Всем участникам предстоит пройти ряд непростых испытаний на пути к главной цели. Имя победителя объявят в конце августа – на презентации команды «Авангард» перед стартом сезона 2024/25.