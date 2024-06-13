Масштабный форум стартует сегодня в Казани. Омичам нужно следить за соревнованиями по тяжелой и легкой атлетике, гребле, боксу а также художественной гимнастике.

Масштабный форум стартует сегодня в Казани. Омичам нужно следить за соревнованиями по тяжелой и легкой атлетике, гребле, боксу а также художественной гимнастике.

Сегодня в Казани начинается соревновательная часть Игр Брикс. До 24 июня будут проходить соревнования по 27 видам спорта. В этом масштабном спортивном форуме примут участие спортсмены из 90 стран мира.

В составе сборной России выступят на Играх БРИКС и омские спортсмены.

– Так, уже сегодня начнутся соревнования по тяжелой атлетике, где наш регион представит Ольга Тё, и по легкой атлетике, куда от Омской области отправился Степан Кекин, – сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник. – Также в играх примут участие наши гребцы Владислав Литовка, Анастасия Панченко и Георгий Ваняшов, а в состязаниях по боксу выступит Салтанат Меденова. Соревнования по этим видам начнутся 19 июня.

16 июня завершится отбор на Игры БРИКС по художественной гимнастике. Здесь есть хороший шанс, что в этом виде спорта Омская область будет представлена на соревнованиях.