Красивое одноэтажное здание на улице Тарской отреставрируют до конца года за 18 млн рублей.
Омская компания «Трестстрой-2000» выбрана подрядчиком для реставрации исторического здания конца XIX века на улице Тарской, 15. Это красивое одноэтажное здание, которое находится прямо посередине улицы, известно как Дом Печенина и бывшее здание Кадышевского почтово-телеграфного отделения.
Сейчас в этом здании располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки государственной информационной системы «Правосудие». Именно это учреждение выступило заказчиком работ.
Реставрация обойдется в 18,3 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить укрепление фундамента здания, провести гидроизоляцию стен цокольного этажа, ремонт кирпичной кладки, восстановление утраченных декоративных элементов, оштукатурить и покрасить фасад, провести ремонт водосточной системы и выполнить другие работы.
Срок выполнения работ – 5 декабря 2024 года. На все работы дается гарантия на 5 лет.