Павлу Гуськову поставлена задача вернуть команду в сильнейшую российскую лигу.

Павлу Гуськову поставлена задача вернуть команду в сильнейшую российскую лигу.

Главный тренер омской гандбольной команды «Скиф» Павел Гуськов остается в команде. «Скиф» провел бесславный сезон и вылетел из Суперлиги, заняв последнее место в турнире. Но руководство клуба не стало увольнять Гуськова.

– Предложило реабилитироваться. Поставлена задача вернуться в Суперлигу. Буду работать и стараться добиться нужного результата. Нужно исправлять допущенные ошибки, – сообщил тренер в интервью сайту «Быстрый центр».

По словам Павла Гуськова, «Скиф» по итогам сезона нацеливался на 9-е место, но в итоге занял 12-е и напрямую вылетел из Суперлиги. Тренер заявил, что команде не хватило опыта, удачи и чудес в воротах, так как не всегда выручали вратари.

– Но раз команда вылетела, то в первую очередь виноват тренер, – признал Гуськов. – В первую очередь надо проанализировать собственные ошибки: где я что-то упустил, где недоработал. Видимо, я не смог достучаться до некоторых игроков, не сумел предложить им некую объединяющую идею. Была слабо проведена селекция – это однозначно. Хотя ею должен заниматься не только главный тренер.

Несколько игроков после окончания сезона уже покинули «Скиф». Но, по словам Павла Гуськова, костяк команды остается, а ушедшим ищут замену. В новом сезоне будут задействованы игроки молодежной команды. Также «Скифу» пока не хватает центрального защитника и линейного. Эти позиции в клубе должны закрыть до начала сезона.