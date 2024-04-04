Омск-Информ
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·Спорт

Контракт на два года продлили с левым полусредним Степаном Шарко.

Омский гандбольный клуб «Скиф» продлил контракт с левым полусредним Степаном Шарко. Его срок составляется до конца сезона 2025/26.

Шарко выступает за «Скиф» с 2021 года. За это время 27-й номер омичей провел за команду 69 матчей, забросив в них 157 мячей в рамках OLIMPBET Суперлиги, Высшей лиги и Кубка России. Также спортсмен в составе клуба завоевал золотые награды Высшей лиги по итогам сезона 2021/22.

Ранее команду покинул Денис Янковский. Он являлся лучшим бомбардиром.

·Спорт

Контракт на два года продлили с левым полусредним Степаном Шарко.

Омский гандбольный клуб «Скиф» продлил контракт с левым полусредним Степаном Шарко. Его срок составляется до конца сезона 2025/26.

Шарко выступает за «Скиф» с 2021 года. За это время 27-й номер омичей провел за команду 69 матчей, забросив в них 157 мячей в рамках OLIMPBET Суперлиги, Высшей лиги и Кубка России. Также спортсмен в составе клуба завоевал золотые награды Высшей лиги по итогам сезона 2021/22.

Ранее команду покинул Денис Янковский. Он являлся лучшим бомбардиром.