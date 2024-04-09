Игры за 9–12-е места пройдут с 16 апреля по 16 мая. У «Скифа» есть лишь теоретические шансы остаться в Суперлиге.

Игры за 9–12-е места пройдут с 16 апреля по 16 мая. У «Скифа» есть лишь теоретические шансы остаться в Суперлиге.

Федерация гандбола России утвердила сроки проведения матчей мужской Суперлиги за 9–12-е места. Омский «Скиф» начнет второй этап чемпионата 16 апреля в Уфе матчем против «Акбузата». Первая домашняя встреча пройдет 21 апреля против «СГАУ-Саратова». Также дома омичи сыграют 29 апреля и 10 мая – против волгоградского «Каустика» и «Акбузата».

Всего во втором этапе «Скиф» сыграет 6 матчей. Подопечным Павла Гуськова будет очень трудно сохранить прописку в Суперлиге. За 22 матча первого этапа «Скиф» набрал лишь 3 очка и занимает сейчас 12-е место. Идущие перед омичами «Акбузат» и «Каустик» имеют в активе по 11 очков. Чтобы сохранить шанс остаться в суперлиге, «Скифу» нужно одерживать минимум 4 победы.

Матчи второго этапа завершатся 16 мая. Все домашние игры «Скифа» будут начинаться в 17:00.