Последний раз до этого «Скиф» побеждал 24 сентября, после чего наступила «черная» серия. Вчера ее наконец-то удалось прервать.

Последний раз до этого «Скиф» побеждал 24 сентября, после чего наступила «черная» серия. Вчера ее наконец-то удалось прервать.

Накануне гандболисты омского «Скифа» одержали во многом историческую для себя победу. Дома они победили команду «СГАУ-Саратов» со счетом 29:28.

До этого «Скиф» последний раз побеждал 24 сентября, а потом наступила серия из одной ничьи и 20 поражений. С учетом кубкового матча омская команда проиграла 18 матчей подряд. Вчера эта серия наконец-то прервалась.

Но, чтобы уйти с последнего места, омичам нужно выигрывать все оставшиеся 4 матча и надеяться, что волгоградский «Каустик» совсем не наберет очков. Вериться в это с огромным трудом, но пока есть хотя бы минимальный шанс, его нужно использовать.