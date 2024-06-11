Городской департамент транспорта активно внедряет бескондукторную систему оплаты проезда. Новые автобусы сразу оснащают валидаторами.

Городской департамент транспорта активно внедряет бескондукторную систему оплаты проезда. Новые автобусы сразу оснащают валидаторами.

До конца текущего года в Омск должны поступить 40 автобусов, оснащенных валидаторами. Также аппараты планируется установить в 20 троллейбусах, сообщает «Город55» со ссылкой на департамент транспорта омской мэрии.

По данным ведомства, на сегодняшний день валидаторы работают в 205 автобусах, 16 трамваях и 10 троллейбусах. Все устройства находятся в технически исправном состоянии.

Ранее сообщалось, что за минувший год пассажирские предприятия Омска лишились более 300 кондукторов. Валидаторы призваны их заменить.