Валидаторы в общественном транспорте начнут предупреждать о повторной оплате.

В Омске наконец-то нашли эффективное решение проблемы с двойными платежами за проезд в общественном транспорте. Многие пассажиры жаловались на некорректную работу платежных устройств, приводящую к ошибочному снятию платы несколько раз за одну поездку.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец, проблема была вызвана особенностями существующей платежной системы. Для ее решения внедрено дополнительное уведомление для пользователей: теперь при попытке повторного платежа система будет запрашивать подтверждение.

– Если пассажир с супругом, с ребенком и хочет действительно второй раз оплатить, он нажимает кнопку и еще раз прикладывает карту, – пояснил директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.

Если же оплата была случайной, достаточно ничего не предпринимать – окно подтверждения автоматически исчезнет через пять секунд.

Разработчики АО «Пассажирсервис» планируют завершить полную замену оборудования на всех городских автобусах примерно за три месяца. Первые машины уже оснащены новыми терминалами, подтверждающими транзакции, остальные будут обновляться последовательно.