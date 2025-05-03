Омск-Информ
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·Общество

Перепрограммирование валидаторов продолжается.
Стало известно, что к концу апреля было перепрограммировано 69 валидаторов, установленных в салонах общественного транспорта. Об этом сообщил портал NGS55.RU со ссылкой на департамент транспорта администрации Омска. Отныне пассажиры могут повторно оплатить поездку только после подтверждения своего желания специальной кнопкой на устройстве.
В настоящее время перепрограммирование валидаторов продолжается.
Ранее сообщалось, что разработчики АО «Пассажирсервис» планируют завершить полную замену оборудования на всех городских автобусах примерно за три месяца. 
Мария Филимонова
·Общество

Перепрограммирование валидаторов продолжается.
Стало известно, что к концу апреля было перепрограммировано 69 валидаторов, установленных в салонах общественного транспорта. Об этом сообщил портал NGS55.RU со ссылкой на департамент транспорта администрации Омска. Отныне пассажиры могут повторно оплатить поездку только после подтверждения своего желания специальной кнопкой на устройстве.
В настоящее время перепрограммирование валидаторов продолжается.
Ранее сообщалось, что разработчики АО «Пассажирсервис» планируют завершить полную замену оборудования на всех городских автобусах примерно за три месяца. 
Мария Филимонова