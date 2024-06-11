При этом вакансий для кондукторов открыто гораздо меньше.

При этом вакансий для кондукторов открыто гораздо меньше.

Сергей Фальковский, На муниципальных пассажирских предприятиях Омска в настоящий момент трудятся 649 человек, 365 из которых работают в «Пассажирском предприятии № 8» и 284 – в «Электрическом транспорте». Об этом рассказал заместитель главы департамента транспорта сообщает «Город55».

При этом на предприятие «Электрический транспорт» готовы трудоустроить 186 кондукторов. В прошлом году эту должность покинули 167 человек, «ПП-8» за год лишилось 142 работников, еще 44 кондуктора уволились в этом году.

В «Электрическом транспорте» кондукторам готовы платить от 27 до 40 тыс. рублей. Фальковский отметил, что в городе ежедневно около 30 % подвижного состава «ПП-8» выходит в рейсы без кондукторов, в «Электрическом транспорте» это количество чуть меньше – 11,7 %.