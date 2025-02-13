Экономический эффект от внедрения валидаторов в общественном транспорте посчитали в мэрии.

За 2024 год в Омске сэкономили 73,2 млн рублей на отказе от кондукторов в общественном транспорте. Экономическая эффективность связана с внедрением валидаторов.

Как сообщили в городской администрации, валидаторами оснащены 268 автобусов, 15 троллейбусов и 35 трамваев. Частные перевозчики установили валидаторы в 57 автобусах.

Тренд на замену кондукторов электронными средствами оплаты проезда вызван кадровым дефицитом – желающих взимать плату за проезд становится все меньше.