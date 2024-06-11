Омск-Информ
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·Происшествия

Посетителей на время попросили покинуть торговый центр.
Недавно в торговом центре «Мега» прозвучала тревога и посетителей попросили покинуть здание. В региональном МЧС пояснили, что в здании сработала ложная тревога. Вскоре посетителям позволили вернуться в здание.
Напомним, в середине мая в ТЦ «Мега» также прошла эвакуация. Однако тогда в здании проводились плановые учения.
·Происшествия

Посетителей на время попросили покинуть торговый центр.
Недавно в торговом центре «Мега» прозвучала тревога и посетителей попросили покинуть здание. В региональном МЧС пояснили, что в здании сработала ложная тревога. Вскоре посетителям позволили вернуться в здание.
Напомним, в середине мая в ТЦ «Мега» также прошла эвакуация. Однако тогда в здании проводились плановые учения.