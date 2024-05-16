Омск-Информ
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·Происшествия

Сегодня утром в торговом центре зазвучал сигнал тревоги с просьбой покинуть здание. В полиции рассказали причину эвакуации.
Сегодня утром в торговом центре «Мега» началась эвакуация. Покупателей попросили покинуть здание «по техническим причинам».
В пресс-службе полиции РИА «Омск-информ» пояснили, что в торговом центре прошли плановые учения по эвакуации и причин для беспокойства нет. Организацией учений занимался сам торговый центр.
·Происшествия

Сегодня утром в торговом центре зазвучал сигнал тревоги с просьбой покинуть здание. В полиции рассказали причину эвакуации.
Сегодня утром в торговом центре «Мега» началась эвакуация. Покупателей попросили покинуть здание «по техническим причинам».
В пресс-службе полиции РИА «Омск-информ» пояснили, что в торговом центре прошли плановые учения по эвакуации и причин для беспокойства нет. Организацией учений занимался сам торговый центр.