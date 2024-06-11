Омск-Информ
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·Происшествия

Юный омич взял машину родственника и поехал кататься. Но его встретили полицейские.

В Ленинском округе инспекторы ДПС около 6 часов утра обратили внимание на «мерседес», который неуверенно двигался по дороге. Оказалось, что за рулем был 17-летний омич, от которого несло алкоголем. Но подышать в трубочку юный водитель не захотел.

Как сообщили в пресс-службе УМВДРоссии по Омской области, на место пригласили мать подростка. Женщина пояснила, что иномарка принадлежит родственнику и стояла во дворе дома. А сын без разрешения взрослых взял машину покататься.

На подростка составили два протокола. За отказ от прохождения освидетельствования водителем, не имеющим прав, матери юного водителя грозит штраф 30 тыс. рублей.

·Происшествия

Юный омич взял машину родственника и поехал кататься. Но его встретили полицейские.

В Ленинском округе инспекторы ДПС около 6 часов утра обратили внимание на «мерседес», который неуверенно двигался по дороге. Оказалось, что за рулем был 17-летний омич, от которого несло алкоголем. Но подышать в трубочку юный водитель не захотел.

Как сообщили в пресс-службе УМВДРоссии по Омской области, на место пригласили мать подростка. Женщина пояснила, что иномарка принадлежит родственнику и стояла во дворе дома. А сын без разрешения взрослых взял машину покататься.

На подростка составили два протокола. За отказ от прохождения освидетельствования водителем, не имеющим прав, матери юного водителя грозит штраф 30 тыс. рублей.