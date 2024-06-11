Юный омич взял машину родственника и поехал кататься. Но его встретили полицейские.

Юный омич взял машину родственника и поехал кататься. Но его встретили полицейские.

В Ленинском округе инспекторы ДПС около 6 часов утра обратили внимание на «мерседес», который неуверенно двигался по дороге. Оказалось, что за рулем был 17-летний омич, от которого несло алкоголем. Но подышать в трубочку юный водитель не захотел.

Как сообщили в пресс-службе УМВДРоссии по Омской области, на место пригласили мать подростка. Женщина пояснила, что иномарка принадлежит родственнику и стояла во дворе дома. А сын без разрешения взрослых взял машину покататься.

На подростка составили два протокола. За отказ от прохождения освидетельствования водителем, не имеющим прав, матери юного водителя грозит штраф 30 тыс. рублей.