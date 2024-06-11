Омск-Информ
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·Происшествия

На этот раз пострадал павильон на остановке «ДОСААФ».
В Омске неизвестные разгромили остановочный павильон «ДОСААФ». Фотографии разбитого стеклянного павильона появились в телеграм-канале «Омский форум».
В мэрии отметили, что работники УДХБ заменят разбитое стекло до конца текущей недели. Омичей вновь попросили беречь объекты городской инфраструктуры. Только в этом году от рук вандалов пострадало 40 остановок.
Напомним, недавно неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в остановочный павильон на площади Победы. После этого мэр Сергей Шелест пригрозил, что стеклянные павильоны в Омске заменят на бетонные.
·Происшествия

На этот раз пострадал павильон на остановке «ДОСААФ».
В Омске неизвестные разгромили остановочный павильон «ДОСААФ». Фотографии разбитого стеклянного павильона появились в телеграм-канале «Омский форум».
В мэрии отметили, что работники УДХБ заменят разбитое стекло до конца текущей недели. Омичей вновь попросили беречь объекты городской инфраструктуры. Только в этом году от рук вандалов пострадало 40 остановок.
Напомним, недавно неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в остановочный павильон на площади Победы. После этого мэр Сергей Шелест пригрозил, что стеклянные павильоны в Омске заменят на бетонные.