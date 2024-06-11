Первая декада июня уже позади, а по-настоящему летняя погода в регионе никак не установится.
Облачная погода, дожди и холодный ветер прогнозируются в Омске во вторник, 10 июня. Днем ожидается всего +15…+16 градусов тепла, сообщают популярные метеопорталы. По данным телеграм-канала MeteoOmsk, вероятность осадков составляет 95 %.
– Дожди от небольших до сильных, местами грозы. Ветер северо-западный, 8 м/с, – говорится в сообщении ресурса.
Ресурс «Яндекс. Погода» передает небольшой дождь на протяжении всего дня. «Гисметео» об осадках не сообщает.
Об опасных явлениях – очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер до 25 м/с и более, грозы, в дневные часы крупный град – ранее предупреждали в МЧС. Во время сильного ветра не рекомендуется стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. При грозе автомобилистам советуют остановить машину, а пешеходам – укрыться в помещении.