Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют разгул стихии с ливнем и грозами.

Омские спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредили о непогоде до конца дня 10 июня и весь день 11 июня. Ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер до 25 метров в секунду и более, грозы, в дневные часы крупный град.

В связи с этим в региональном МЧС рекомендуют во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. При грозе автомобилистам советуют остановить машину, а пешеходам  укрыться в помещении.

·Общество

Синоптики прогнозируют разгул стихии с ливнем и грозами.

Омские спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков, предупредили о непогоде до конца дня 10 июня и весь день 11 июня. Ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер до 25 метров в секунду и более, грозы, в дневные часы крупный град.

В связи с этим в региональном МЧС рекомендуют во время сильного ветра не стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач. При грозе автомобилистам советуют остановить машину, а пешеходам  укрыться в помещении.