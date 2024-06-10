Вандалов, которые осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны, сейчас ищут.

Вандалов, которые осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны, сейчас ищут.

В Омской области после осквернения памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, его завели по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества).

Напомним, что вопиющий случай произошел в селе Медвежье Исилькульского района. Неизвестные вандалы написали на мемориале оскорбительное слово и сделали непристойный рисунок. После этого они скрылись. Следователи считают, что вандал был один.

– В настоящее время проводятся следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновного лица, – сообщили в Следственном управлении.

Отметим, что за осквернение памятников героям Великой Отечественной войны виновным грозит до 3 лет лишения свободы.