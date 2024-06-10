Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Исилькульском районе.
В Исилькульском районе в селе Медвежье вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. 
– Омская область, Исилькульский район, село Медвежье! Памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, осквернен вандалами! Просим обратить внимание, найти и наказать виновных, – пожаловались местные жители.
К посту исилькульцы приложили фотографии мемориала, на которых видно, что на плите памятника нарисованы картинки половых органов, а также написаны ругательные слова. 
Напомним, что в 2022 году в Исилькуле группа пьяных мужчин подожгла венки у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Огонь перекинулся на мемориальные плиты.
·Происшествия

Инцидент произошел в Исилькульском районе.
В Исилькульском районе в селе Медвежье вандалы осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны. Об этом местные жители рассказали в соцсетях. 
– Омская область, Исилькульский район, село Медвежье! Памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, осквернен вандалами! Просим обратить внимание, найти и наказать виновных, – пожаловались местные жители.
К посту исилькульцы приложили фотографии мемориала, на которых видно, что на плите памятника нарисованы картинки половых органов, а также написаны ругательные слова. 
Напомним, что в 2022 году в Исилькуле группа пьяных мужчин подожгла венки у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Огонь перекинулся на мемориальные плиты.