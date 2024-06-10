Омск-Информ
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·Происшествия

Глава Следственного комитета России потребовал начать проверку этого случая.

На прошлой неделе сообщалось об инциденте, произошедшем на улице 22-я Линия в Омске. Женщина, вышедшая погулять со своим ребенком в коляске и с подругой, увидела на скамейке выпивающих подростков. На просьбу уступить место один из молодых людей отреагировал неадекватно: достал травмат и начал стрелять по ногам женщин и по коляске с младенцем.

Об этом инциденте стало известно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области Владиславу Бражникову провести процессуальную проверку и представить доклад.

·Происшествия

Глава Следственного комитета России потребовал начать проверку этого случая.

На прошлой неделе сообщалось об инциденте, произошедшем на улице 22-я Линия в Омске. Женщина, вышедшая погулять со своим ребенком в коляске и с подругой, увидела на скамейке выпивающих подростков. На просьбу уступить место один из молодых людей отреагировал неадекватно: достал травмат и начал стрелять по ногам женщин и по коляске с младенцем.

Об этом инциденте стало известно главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области Владиславу Бражникову провести процессуальную проверку и представить доклад.