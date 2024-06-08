Молодежь таким агрессивным образом отреагировала на просьбу уступить место.

Молодежь таким агрессивным образом отреагировала на просьбу уступить место.

В Омске на днях произошел неприятный инцидент. Жительница одного из домов на улице 22-я Линия вышла погулять с подругой и ребенком в коляске. У своего подъезда она заметила распивающих алкоголь подростков и попросила уступить место. Однако те отказались. Один из школьников достал травмат и открыл стрельбу по ногам женщин и коляске. К счастью, малыш не пострадал.

– Он мог попасть в коляску, но подруга потерпевшей вовремя отодвинула ее, – сообщает портал Om1.ru.

После этого подростки скрылись. У одной их женщин осталось пять ран на ноге, два следа от пуль обнаружены в спинке коляски.

В полиции уже установили личности школьников, проводится проверка.