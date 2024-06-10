Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ее строительство в парке имени 30-летия ВЛКСМ почти завершено.

В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ почти завершено строительство научной детской площадки, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». Уже на месте игровое оборудование, а рабочие устанавливают покрытие площадки.

– С помощью специальной конструкции из труб здесь можно будет послушать городской шум, увидеть береговой маяк, преодолеть электрический лабиринт и побывать в театре теней, – говорится в сообщении.

Научная площадка для детей строится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городского среды», на возведение выделили 11,6 млн рублей. Сдать ее планируют до 31 июля.

·Общество

Ее строительство в парке имени 30-летия ВЛКСМ почти завершено.

В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ почти завершено строительство научной детской площадки, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». Уже на месте игровое оборудование, а рабочие устанавливают покрытие площадки.

– С помощью специальной конструкции из труб здесь можно будет послушать городской шум, увидеть береговой маяк, преодолеть электрический лабиринт и побывать в театре теней, – говорится в сообщении.

Научная площадка для детей строится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городского среды», на возведение выделили 11,6 млн рублей. Сдать ее планируют до 31 июля.