За них он и ряд других участников боролись в телешоу «Титаны».

За них он и ряд других участников боролись в телешоу «Титаны».

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» и знаменитый в прошлом футболист Дмитрий Сычев выбыл из шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Участвующие в нем атлеты выполняют задания, сгенерированные искусственным интеллектом.

На этот раз Дмитрию Сычеву и его оппоненту на арене с песком нужно было первым схватить набивной мяч и попытаться его удержать до конца испытания. На все это отводилось полторы минуты.

Соперник у Дмитрия оказался серьезный – Сергей Фесиков, неоднократный чемпион мира и Европы по плаванию, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Первым мячом завладел Фесиков, и, надо сказать, сумел его удержать. Однако куда более габаритному бронзовому призеру лондонской Олимпиады далось это нелегко. К тому же Дмитрия горячо поддерживали другие участники. Но все же пловец вышел победителем, а экс-футболитст проект покинул.

Впрочем, после проигрыша Дмитрий Сычев не выглядел расстроенным. Он сказал, что проиграл в честной борьбе и уходит с высоко поднятой головой, а это – удел настоящих спортсменов.

– Я доказал, что в Омске живут крепкие люди и сильные духом личности, – заявил Сычев.

Напомним, в первом туре нужно было как можно дольше провисеть на турнике над бассейном с водой. Сычев, которому сегодня 40 лет, продержался дольше шести минут.