Президент «Иртыша» признался в любви к омской еде.

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев принял участие в шоу «МЯЧ Квиз» вместе с известным футбольным и хоккейным комментатором Денисом Казанским.

В ходе игрового поединка воспитанник омского футбола разоткровенничался о своих гастрономических пристрастиях. Когда ведущий поинтересовался, что бы выбрал Сычев, Омск или Марсель, то президент «Иртыша» смело назвал первый вариант.

– Мне нравится там еда, в ресторане «Колчак» грузди под водочку, – без запинки высказался Сычев.

Это неочевидное гастрономическое преимущество позабавило его соперника по игре Дениса Казанского, бывавшего в Омске и не понаслышке знающего это заведение общепита.

Стоит напомнить, что за футбольный клуб «Марсель» Сычев играл в 2003–2004 годах. А в составе молодежного омского «Динамо» футболист в 1993–1998 годах начинал свою карьеру.