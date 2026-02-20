Сычев рассказал звездам мирового футбола, где находится Омск

Иностранцев шокировали 30-градусные морозы и игра в футбол в крытом манеже.

ФК «Иртыш»

Бывший нападающий сборной России по футболу, экс-президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал о своем участии в Матче звезд ФИФА, который прошел в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты).

В поединке приняли участие легендарные футболисты 1990-х и 2000-х годов. Сычев играл в одной команде с Бакари Санья, Кристианом Вьери, Марко Дельвеккьо, Флораном Малуда, Миралемом Пьяничем, Франсиску Лимой, Налдо и другими. Против них выступали Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Пануччи, Франческо Тотти, Венсан Кандела, Давид Трезеге, Юрий Джоркаефф и Эдгар Давидс. В роли тренера был знаменитый нападающий сборной Италии Роберто Баджо.

– Все ребята доброжелательные. Мы постоянно общались. Я даже не ожидал такой открытости. Сначала стеснялся, а потом перестал. Вы представляете, сколько там чемпионов мира? Итальянцы, которые обыгрывали французов. И сами французы – чемпионы мира и Европы. Россыпь звезд! Но все они – обычные земные люди, воспитанные, приятные в общении. Удивительный масштаб личности. Чем выше спортсмен, тем он образованнее, подкованнее. Например, теперь они знают, где находится Омск, – рассказал Сычев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Естественно, иностранцев впечатлили сибирские морозы.

– Лима вообще не понимал, спрашивал: «Вы в манеже играете официальные матчи?» Для него это странно – он такого никогда не видел. Еще Ибраим Ба тоже удивлялся нашим морозам, – отметил Сычев.

Что касается самого матча, то «Команда Звезд», за которую играли Сычев и другой бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, выиграла у «Команды Легенд» со счетом 4:1. Один из голов в составе победителей забил Булыкин, в успешной комбинации поучаствовал и Сычев.