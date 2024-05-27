Он соревнуется со спортсменами, блогерами и представителями шоу-бизнеса, которых выбрали нейросети.

Он соревнуется со спортсменами, блогерами и представителями шоу-бизнеса, которых выбрали нейросети.

На телеканале ТНТ стартовал новый проект – «Титаны». В телешоу приняли участие 99 сильнейших людей России, по версии нейросетей. Среди них оказался и заслуженный мастер спорта России по футболу, президент клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев.

Участники шоу – спортсмены, блогеры и представители шоу-бизнеса – проходят испытания на выносливость, которые разработал искусственный интеллект. Победитель получит 10 млн рублей и звание титана.

В первом туре нужно было как можно дольше провисеть на турнике над бассейном с водой. 40-летний Сычев продержался больше 6 минут и прошел в следующий этап.