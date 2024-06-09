Андрей Быков ушел из БСМП-1 вечером 5 июня и пропал. Сегодня мужчину нашли.

Андрей Быков ушел из БСМП-1 вечером 5 июня и пропал. Сегодня мужчину нашли.

В Омске завершились поиски 57-летнего Андрея Быкова. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», мужчина ушел из БСМП-1 в десятом часу вечера 5 июня. Спустя два дня волонтеры занялись его поисками.

Сегодня паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщил, что Андрей Быков найден. Он жив.

Где все это время был мужчина, неизвестно.