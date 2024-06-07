Омич со шрамом на животе позавчера вышел из БСМП-1 и бесследно исчез.

Омич со шрамом на животе позавчера вышел из БСМП-1 и бесследно исчез.

В Омске ищут 57-летнего Андрея Быкова, который пропал позавчера.

Как сообщает паблик поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск», мужчина в 21:41 вышел из БСМП-1 на Левобережье и исчез. С тех пор его не видели.

Приметы Андрея Быкова: рост 180 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы.

На нем была рубашка в белую и темно-синюю полоску, а также темные штаны.

Особой приметой является шрам на животе после операции.

Тех, кому что-либо известно о местоположении Андрея Быкова, просят позвонить в полицию по телефону 02 или в ПСО «ДоброСпас-Омск» по телефонам: 8-999-470-10-08 и 8-999-45377-10.