В нынешнем межсезонье команду покинули сразу 10 баскетболисток. А завтра станет известно, кто пополнил состав «волчиц».
Завтра будет объявлена фамилия первого новичка омской баскетбольной команды «Нефтяник-Титан». Как сообщили в пресс-службе омского клуба, в 10:00 новость опубликует министр спорта Омской области Иван Колесник в своем телеграм-канале.
Болельщики «Нефтяника-Титана» заждались новостей о новичках. За последний месяц новости были не очень радостными. Команду покинули сразу 10 баскетболисток. Так, накануне стало известно, что из «Нефтяника» ушла одна из лучших баскетболисток команды Дарья Левченко. Также состав «волчиц» покинули Мария Черепанова, Дарья Егорова, Екатерина Крылова, Екатерина Головченко, Альбина Хамитова, Мария Савина, Виктория Мазур, Арсения Матвеева и Виктория Корсакова.
Продлили контракты с «Нефтяником-Титаном» Юлия Захарова, Анастасия Максимова, Анна Пачурина и Ксения Филимонова.