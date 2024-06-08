Омск-Информ
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·Спорт

Одна из самых популярных и любимых игроков капитан Дарья Левченко ушла из команды.

Омский «Нефтяник-Титан» остается без капитана Дарьи Левченко. Самый популярный и любимый игрок покидает команду.

За два сезона в форме «волчиц» она приняла участие в 60 матчах и набрала 672 очка. С ноября 2022 года Дарья выполняла функции капитана. По итогам сезона 2022/2023 признана лучшим игроком команды.

29-летняя нападающая Дарья Левченко является воспитанницей московского баскетбола. Наибольшее количество времени провела в составе екатеринбургского УГМК и казанской «Казаночки». Форвард начала намекать на переход в другой клуб еще в прошлом сезоне.

На днях из «Нефтяника-Титана» ушла самый именитый форвард  Мария Черепанова.

·Спорт

Одна из самых популярных и любимых игроков капитан Дарья Левченко ушла из команды.

Омский «Нефтяник-Титан» остается без капитана Дарьи Левченко. Самый популярный и любимый игрок покидает команду.

За два сезона в форме «волчиц» она приняла участие в 60 матчах и набрала 672 очка. С ноября 2022 года Дарья выполняла функции капитана. По итогам сезона 2022/2023 признана лучшим игроком команды.

29-летняя нападающая Дарья Левченко является воспитанницей московского баскетбола. Наибольшее количество времени провела в составе екатеринбургского УГМК и казанской «Казаночки». Форвард начала намекать на переход в другой клуб еще в прошлом сезоне.

На днях из «Нефтяника-Титана» ушла самый именитый форвард  Мария Черепанова.