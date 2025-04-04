Омск-Информ
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·Спорт

Спортивный объект в центре города начнет работать уже завтра.
Завтра, 5 апреля, в 10 часов возобновит работу Центр уличного баскетбола, расположенный на набережной Тухачевского в центре Омска. 
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, сотрудники Центра игровых видов спорта подготовили спортивный объект к началу нового сезона: проверили оборудование и провели генеральную уборку на площадках.
В ближайшие субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, с 10:00 до 19:00 на площадке будут присутствовать инструкторы.
Центр уличного баскетбола открылся в Омске осенью прошлого года. Аналогичный объект планируют открыть на Левом берегу.
·Спорт

Спортивный объект в центре города начнет работать уже завтра.
Завтра, 5 апреля, в 10 часов возобновит работу Центр уличного баскетбола, расположенный на набережной Тухачевского в центре Омска. 
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, сотрудники Центра игровых видов спорта подготовили спортивный объект к началу нового сезона: проверили оборудование и провели генеральную уборку на площадках.
В ближайшие субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, с 10:00 до 19:00 на площадке будут присутствовать инструкторы.
Центр уличного баскетбола открылся в Омске осенью прошлого года. Аналогичный объект планируют открыть на Левом берегу.