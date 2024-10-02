Это наиболее подходящая локация в Омске для крупных спортивных мероприятий.

На вчерашнем открытии Центра уличного баскетбола возле гостиницы Cosmos губернатор Виталий Хоценко и президент РФБ Андрей Кириленко среди прочего обсудили состояние этого вида спорта.

В ходе беседы оказалось, что женской команды «Нефтяник-Титан» сейчас нет подходящего помещения. Она играет в зале физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дианова, не соответствующем регламенту.

В связи с этим для статусных баскетбольных событий станут использовать другую площадку. На данный момент наиболее подходящей локацией выбрали «G-Drive Арене».

- Для проведения в городе крупного баскетбольного события (турнира или матча) были рассмотрены варианты установки сборно-разборного паркета и LED периметра, что позволит провести мероприятие на «G-Drive Арене», — уточнили в пресс-службе Федерации.

Что это за мероприятие, не сообщается.