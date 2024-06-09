Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок выжил.

В Омске вчера днем произошел несчастный случай.

Как сообщили в пресс-службе УМВ России по Омской области, в одном из домов Октябрьского округа из окна квартиры на втором этаже выпал 2-летний мальчик. Ребенок выжил. После случившегося его доставили в больницу. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей.

Подробности инцедента не сообщаются.

·Происшествия

Мальчик выпал из окна второго этажа. Ребенок выжил.

В Омске вчера днем произошел несчастный случай.

Как сообщили в пресс-службе УМВ России по Омской области, в одном из домов Октябрьского округа из окна квартиры на втором этаже выпал 2-летний мальчик. Ребенок выжил. После случившегося его доставили в больницу. Сейчас мальчик находится под присмотром врачей.

Подробности инцедента не сообщаются.