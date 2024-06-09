Стало известно, по какой статье обвиняют вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Завтра ему изберут меру пресечения.

Стало известно, по какой статье обвиняют вице-спикера горсовета Дмитрия Саханя. Завтра ему изберут меру пресечения.

Завтра в 14 часов 30 минут по московскому времени в Басманном районном суде Москвы состоится заседание, на котором изберут меру пресечения вице-спикеру Омского городского Совета Дмитрию Саханю.

В картотеке суда сказано, что Саханя обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ. Это мошенничество, совершенное или в крупном размере, или организованной группой. Парламентарию грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Дмитрия Саханя задержали несколько дней назад в Омске и этапировали в Москву. Он проходит по тому же уголовному делу, что и задержанный депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов.