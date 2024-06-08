Общественный транспорт пустят 10 июня по метромосту.

Общественный транспорт пустят 10 июня по метромосту.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал об изменениях схем 13 автобусных маршрутов в связи с испытанием Ленинградского моста. Напомним, оно намечено на 10 июня, с 9 до 24 часов.

На этот период изменится движение 13 автобусных маршрутов.

В частности, автобус № 16 пустят по мосту имени 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Думская, далее — по основной схеме движения.

Автобусы по маршрутам № 17, 125 пойдут по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, проспекту К. Маркса.

Автобусы по маршрутам № 45, 79 от Старого Кировска в направлении улицы Герцена до 18:30 проследуют по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Герцена (ООТ «Площадь Победы), далее — по основным схемам движения, после 18:30 — от моста им. 60 лет Победы по улице Фрунзе, далее — по основным схемам движения; в направлении Старого Кировска автобусы поедут по улицам Герцена, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улицам 3-я Енисейская, Енисейская, далее — по основным схемам движения.

Автобусы по маршруту № 61 в направлении улицы Б. Хмельницкого поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Масленникова, далее — по основной схеме движения; в направлении Левобережья — по улице Масленникова, проспекту К. Маркса, улицам Гагарина, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улицам 3-я Енисейская, 70 лет Октября, далее — по основной схеме движения.

Автобусы по маршруту № 62 от ООТ «Мотодром» поедут по улицам 3-я Островская, 1-я Островская, 3-ему Островскому переулку, улице 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Красный Путь, Ленина, Спартаковская, Партизанская, Щербанева, Гагарина, Интернациональная, Красный Путь, мосту им. 60 лет Победы, улице 3-я Енисейская, 3-ему Островскому переулку — до ООТ «Мотодром».

Автобусов по маршруту № 8 Н поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Масленникова, далее — по основной схеме движения; Автобусы по маршрутам № 331, 410 поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Маяковского, далее — по основной схеме движения.

Автобусы по маршрутам № 409, 418 поедут по улицам 70 лет Октября, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улице Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Фрунзенскому мосту, улицам Маршала Жукова, Маяковского, проспекту К. Маркса, далее — по основной схеме движения.

Автобусы по маршруту № 414 поедут по улицам Енисейская, 3-я Енисейская, мосту им. 60 лет Победы, улицам Фрунзе (в обратном направлении — по улице Булатова), Герцена, далее — по основной схеме движения.

Автобусы будут выполнять посадку и высадку пассажиров на всех действующих остановочных пунктах, расположенных на пути следования.