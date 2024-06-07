На территории Омской области за время действия программы кредитования было выдано 40 млн рублей для 112 семей.

На территории Омской области за время действия программы кредитования было выдано 40 млн рублей для 112 семей.

Стали известны результаты программы кредитования на благоустройство сельского жилья «Комплексное развитие сельских территорий», активным участником которой является Россельхозбанк. С начала действия программы в 2020 году льготный кредит в банке получили более 11 тыс. жителей села на общую сумму свыше 5 млрд рублей. На территории Омской области за время действия этой программы выдано 40 млн рублей для 112 семей. Чаще всего льготным займом в регионе пользовались жители Русско-Полянского, Нововаршавского и Исилькульского районов.

В мае 2024 года правительство РФ объявило о продлении программы развития инфраструктуры сельских агломераций. На субсидирование кредитов по льготной ставке будут направлены дополнительные бюджетные средства. Повышение качества жизни и развитие территорий за пределами городов являются частью этой программы, а Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры на селе. Клиентам в возрасте от 23 до 65 лет, постоянно проживающим на сельских территориях, льготный кредит дает возможность провести монтаж оборудования для обеспечения своих хозяйств электро- и водоснабжением, водоотведением, отоплением и газоснабжением по договорам подряда, а также сделать ремонт в жилых помещениях. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 3,875 – 7,300% годовых. Льготная ставка для клиента по таким кредитам составляет от 3,25 до 5% годовых.

— Все больше россиян выбирает жизнь в загородной местности, вместе с этим растет потребность в льготных кредитах для сельских территорий. РСХБ уже четвертый год выдает кредиты на благоустройство домовладений загородом, и мы видим постоянное устойчивое увеличение интереса наших клиентов к этой программе. На фоне роста ключевой ставки и ставок по кредитным программам банков количество субсидированных кредитов, выданных РСХБ за 2023 год, увеличилось в 17 раз. Всего за время действия программы банк оказал помощь по благоустройству сельских домов более 11 тысяч российских семей на общую сумму более 5 млрд рублей, – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

— Очень хорошо, что в Россельхозбанке существуют специальные кредиты по специальной ставке для нас, селян. Благодаря этой возможности я воплотила в жизнь давнюю мечту – полностью заменила крышу моего дома. Работа большая и нужная, а свободных денег найти не получалось. Здесь мне на помощь и пришёл Россельхозбанк, – поделилась опытом пользования кредитом клиент банка из Одесского района Татьяна Масалова.

Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка.

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