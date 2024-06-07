В процентном отношении это 37 %, а в денежном – около 41 млрд рублей. Почти половина этой внушительной суммы направлена на социальную сферу.

В процентном отношении это 37 %, а в денежном – около 41 млрд рублей. Почти половина этой внушительной суммы направлена на социальную сферу.

В Омске состоялись публичные слушания, посвященные исполнению городского бюджета. В них участвовали сотрудники администрации Омска, Омского городского совета, Законодательного собрания Омской области, федеральных структур, Контрольно-счетной палаты, а также общественники и простые омичи.

За 2023 год доходы городской казны, по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом, увеличились на 11 млрд рублей – или на 37 % – и составили 40,8 млрд рублей. Такие данные привела директор департамента финансов мэрии Ольга Илютикова.

– Благодаря мероприятиям по увеличению налоговой базы, привлечению кредитных средств в объеме 457 миллионов рублей, а также росту объема финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов на финансирование расходов бюджета в 2023 году направлено 40,9 миллиарда рублей. Несмотря на новые санкции, направленные на российскую экономику, благодаря совместным усилиям администрации города, правительства Омской области, депутатского корпуса, омичей удалось достичь поставленные цели и определить приоритетные направления для дальнейшего развития нашего города, – отметила Илютикова.

В числе ключевых достижений директор департамента финансов выделила капремонт Ленинградского моста, открытие которого состоится 12 июня, постройку транспортной развязки протяженностью 1,4 км по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом, ремонт 14 дорог на сумму около 700 млн рублей, установку 53 светофоров и 1519 дорожных знаков, ликвидацию свалки в Центральном округе и рекультивацию свалок в Кировском, Советском и Ленинском округах, пополнение парка городского транспорта на 70 единиц, переселение 1161 человека из аварийного жилья.

Также для школьников открыли технопарк «Кванториум» на базе школы № 4, отремонтированы 233 здания образовательных учреждений, капремонт прошел в гимназии № 75 и школе № 3. Благоустроили и отремонтировали 82 двора и 7 общественных территорий.

Бюджет 2023 года остается социально ориентированным, практически половина его средств (20 млрд рублей) направлена на социальную сферу.